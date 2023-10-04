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Кубок России

Сегодня, 17:48

«Динамо» — «Спартак»: оба гола засчитаны верно. Бителло не сыграл рукой

Александр Бобров
Шеф-редактор
Фото Скриншот из трансляции
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На 42-й и 44-й минутах матча 5-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России «Динамо» — «Спартак» судейская бригада Владимира Москалева приняла верные решения, засчитав взятие ворот красно-белых.

В первом моменте после удара Федора Смолова Бителло не переправил мяч в ворота рукой. Мяч чиркнул по телу бразильца и попал в сетку.

Во втором эпизоде можно только предполагать, зашел ли Даниил Фомин в момент паса Смолова за линию офсайда. Повтор не позволяет этого понять. Возможно, динамовец и не оказался в положении «вне игры». В любом случае Алексей Лунев не зафиксировал офсайд, а у видеоассистентов Сергея Карасева и Николая Богача не нашлось аргументов против решения первого помощника судьи.

&laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. «Динамо» забило уже два гола «Спартаку» в Кубке: онлайн-трансляция матча

ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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