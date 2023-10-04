Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 15:45

«Динамо» — «Спартак»: смотреть трансляцию матча Кубка России

Видеотрансляция игры Кубка России «Динамо» — «Спартак» начнется в 16.30 на «Матч ТВ»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист Александр Максименко.
Александр Максименко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

«Динамо» в Москве на стадионе «ВТБ Арена» сыграет со «Спартаком» в матче пятого тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России по футболу 4 октября, в среду. Встреча начнется в 16.45 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями кубкового противостояния можно будет в матч-центре «СЭ» на сайте.

Видеотрансляцию матча «Динамо» — «Спартак» бесплатно в прямом эфире покажут на канале «Матч ТВ». Начало — в 16.30.

Команда Гильермо Абаскаля располагается на первой строчке с 12 баллами в группе D. Динамовцы с пятью очками занимают второе место в турнирной таблице квартета.

FONBET Кубок России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
0
Читайте также
Кудерметова выиграла 12 геймов подряд и победила Цуренко на турнире в Пекине
Фигурист Роман Костомаров написал первое слово с помощью протеза руки
ВС РФ уничтожили крупнейший штаб тактической группы ВСУ «Соледар»
СМИ сообщили об отказе Алиева от встречи с лидерами Армении и ЕС
Пушилин раскрыл количество российских военнослужащих в плену ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2023
Тихонов назвал причину поражения «Крыльев Советов» от «Ахмата»: «Они решили сконцентрироваться на чемпионате»
«Динамо» — «Спартак»: Джикия и Мелешин выйдут в стартовом составе
«Сочи» — «Оренбург»: гости сравняли счет
«Сочи» — «Оренбург»: хозяева вышли вперед
Яркая неделя «Крыльев». Разгромили «Спартак», но с треском вылетели из Кубка
Канчельскис считает, что сейчас нет смысла делать какие-либо изменения в «Спартаке»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Сочи» — «Оренбург»: гости сравняли счет

«Динамо» — «Спартак»: Джикия и Мелешин выйдут в стартовом составе