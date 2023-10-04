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Кубок России

Сегодня, 15:50

«Динамо» — «Спартак»: Джикия и Мелешин выйдут в стартовом составе

Руслан Минаев
Георгий Джикия.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Динамо» и «Спартак» объявили стартовые составы перед матчем 5-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России. Игра начнется в 16.45 мск.

«Динамо»: Лещенко, Бессмертный, Бальбуэна, Маричаль, Скопинцев, Кутицкий, Фомин, Гладышев, Бителло, Лесовой, Смолов.

Запасные: Расулов, Купцов, Даса, Фернандес, Нгамале, Грулев, Зазвонкин, Чавес, Гагнидзе, Лепский, Тюкавин.

«Спартак»: Максименко, Маслов, Чернов, Джикия, Рябчук, Умяров, Пруцев, Игнатов, Медина, Зиньковский, Мелешин.

Запасные: Свинов, Бабич, Дуарте, Классен, Денисов, Зобнин, Лайкин, Мартинс, Промес, Бонгонда, Мозес, Быковский.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матчей Кубка России.

FONBET Кубок России. Группа D
04 окт, 16:45. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Спартак

Георгий Джикия
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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