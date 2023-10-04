«Динамо» — «Спартак»: Джикия и Мелешин выйдут в стартовом составе

«Динамо» и «Спартак» объявили стартовые составы перед матчем 5-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России. Игра начнется в 16.45 мск.

«Динамо»: Лещенко, Бессмертный, Бальбуэна, Маричаль, Скопинцев, Кутицкий, Фомин, Гладышев, Бителло, Лесовой, Смолов.

Запасные: Расулов, Купцов, Даса, Фернандес, Нгамале, Грулев, Зазвонкин, Чавес, Гагнидзе, Лепский, Тюкавин.

«Спартак»: Максименко, Маслов, Чернов, Джикия, Рябчук, Умяров, Пруцев, Игнатов, Медина, Зиньковский, Мелешин.

Запасные: Свинов, Бабич, Дуарте, Классен, Денисов, Зобнин, Лайкин, Мартинс, Промес, Бонгонда, Мозес, Быковский.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матчей Кубка России.