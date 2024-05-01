«Динамо» — «Спартак»: стартовые составы на дерби в Кубке России

Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Спартака» на матч второй стадии 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

Игра пройдет на «ВТБ Арене» в Москве. Начало — в 18.00 по московскому времени.

«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Фернандес, Маричаль, Бальбуэна, Бителло, Карраскаль, Лаксальт, Чавес, Нгамале, Смолов.

Запасные: Лещук, Кутицкий, Майсторович, Даса, Паршивлюк, Бессмертный, Гагнидзе, Фомин, Гладышев, Грулев, Макаров, Тюкавин.

«Спартак»: Селихов, Денисов, Чернов, Бабич, Дуарте, Хлусевич, Пруцев, Мартинс, Игнатов, Бонгонда, Соболев.

Запасные: Максименко, Маслов, Зобнин, Рябчук, Тавареш, Классен, Умяров, Литвинов, Рощин, Мозес, Медина, Зиньковский.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Спартак».