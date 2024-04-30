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Сегодня, 18:00

«Динамо» — «Спартак»: время начала и где смотреть трансляцию матча Кубка России

«Динамо» на своем поле примет «Спартак» в Кубке России 1 мая
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
«Динамо» — «Спартак».
Фото «СЭ»
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«Динамо» на своем поле примет «Спартак» в матче 1/2 финала Пути регионов Fonbet Кубка России в среду, 1 мая. Встреча начнется в 18:00 по московскому времени на «ВТБ Арене» в Москве.

Ключевые события матча Кубка России «Динамо» — «Спартак» будут доступны в разделе «Матч центр» на сайте «СЭ». «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

Видеотрансляция встречи пройдет в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Также встречи FONBET Кубка России показывают онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

В Пути РПЛ «Спартак» прошел «Оренбург» (0:1 — в гостях, 3:1 — дома), далее команда проиграла «Зениту» (1:2 — дома, 0:0 — в гостях). «Динамо», которое отправилось в Путь регионов после поражения в Пути РПЛ от «Зенита» (1:0 — дома, 0:2 — в гостях), победило «СКА-Хабаровск» (2:1) и «Оренбург» (4:2).

Кубок России по футболу: календарь, Путь РПЛ, Путь регионов, новости и статьи, фото и видео

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Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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