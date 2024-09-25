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Сегодня, 10:00

«Динамо» Владивосток — «Шинник»: смотреть трансляцию матча Кубка России

«Динамо» Владивосток сыграет с «Шинником» в 4-м раунде Кубка России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Владивостокское «Динамо» встретится с «Шинником» в 4-м раунде Пути регионов FONBET Кубка России в среду, 25 сентября. Игра пройдет на стадионе «Динамо» во Владивостоке, начало — в 12.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет телеканал «Матч Премьер». Трансляция начнется за пять минут до стартового свистка матча и будет также доступна на сайте канала matchtv.ru.

Основные события игры «Динамо» Владивосток — «Шинник» можно изучать в матч-центре на нашем сайте.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд
25 сент, 12:00. Динамо (Владивосток)
Динамо Вл
Шинник

В предыдущих раундах Кубка России «Динамо», которое играет во второй лиге, победило соседей из «Анри» (5:1), а также «Иркутск» (1:0) и «Сибирь» (2:0). «Шинник», выступающий в первой лиге, стартует с четвертого этапа Пути регионов.

Футбол
Кубок России
ФК Шинник

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