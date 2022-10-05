Владивостокское «Динамо» обыграло «СКА-Хабаровск» в Кубке России

Сегодня, 14:31
Владивостокское «Динамо» обыграло «СКА-Хабаровск» (1:0) в матче 1/32 финала Кубка России.
Победнфй гол забил защитник хозяев Никита Сергеев, отличившийся на 74-й минуте.
Ранее «Динамо» обыграло «Новосибирск» (1:1, 5:3 — пенальти) и «Иртыш» (2:0).
Таким образом, «СКА-Хабаровск» вылетел из турнира.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования