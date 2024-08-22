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Сегодня, 18:30

«Текстильщик» одержал волевую победу над вологодским «Динамо» в Кубке России

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«Текстильщик» одержал волевую победу над вологодским «Динамо» в матче второго раунда FONBET Пути регионов Кубка России — 3:1.

Счет в этой встрече открыл защитник «Динамо» Даниил Криворучко. У «Текстильщика» голы забили Александр Елисеев, Алексей Скворцов и Владимир Азаров.

В компенсированное к первому тайму время игрок «Динамо» Руслан Баширов получил прямую красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.

Следующим соперником «Тексильщика» по Кубку России станет костромской «Спартак».

FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд
22 авг, 16:30. Динамо (Вологда)
Динамо Вг
1:3
Текстильщик
Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Вологда)
ФК Текстильщик (Иваново)
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