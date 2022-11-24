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Кубок России

24 ноября, 16:26

Динияр Билялетдинов: «Согласен с Галактионовым, что «Локомотиву» нужны усиления в каждой линии»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший футболист «Локомотива» Динияр Билялетдинов оценил дебют Михаила Галактионова на посту главного тренера московского клуба.

«Тяжело пока оценивать дебют Галактионова в «Локомотиве», он работает в команде немного, за такое время особо ничего не сделаешь. Согласен с Галактионовым, что «Локомотиву» нужны усиления в каждой линии, для того чтобы решать серьезные задачи. Нужны опытные футболисты, потому что одним составом, где выходят спасать игру молодые, — это не хорошая перспектива, нужно 4-5 игрока, которые могут выйти и усилить игру. К сожалению, одной молодежью не обойдешься», — сказал Билялетдинов Metaratings.ru.

Галактионов дебютировал в качестве главного тренера поражением от «Краснодара» (0:1) в матче 5-го тура Пути РПЛ Кубка России.

Источник: https://metaratings.ru/news/bilyaletdinov-otsenil-debyut-galaktionova-na-postu-glavnogo-trenera-lokomotiva-1421993/
Динияр Билялетдинов
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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