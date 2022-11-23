Динияр Билялетдинов считает, что «Краснодар» покажет себя лучше, чем «Локомотив» в матче Кубка

23 ноября, 17:37
Экс-полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от матча «Краснодар» — «Локомотив» в Кубке России.
«Жду, что «Краснодар» более ярко себя проявит, особенно в плане эмоций. Думаю, что ребята не совсем согласны с судьбой Сторожука, стороны уже «прикипели». Они будут чувствовать свою некую вину за сложившееся положение. Вряд ли в «Локомотиве» что-то быстро поменяется с приходом Галактионова, хотя ничего исключать нельзя», — цитирует экс-хавбека Betonmobile.ru.
Матч пятого тура группового турнира Пути РПЛ Кубка России «Краснодар» — «Локомотив» состоится на «Арене Краснодар» 23 ноября (20.00 мск).
«Краснодар» после 4 матчей занимает третье место в группе A, набрав 7 очков. «Локомотив» с 8 очками идет вторым.
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Основные источники исследования