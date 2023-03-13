Динияр Билялетдинов считает, что «Локомотив» сыграет основным составом с «Акроном» в FONBET Кубке России

Бывший футболист «Локомотива» Динияр Билялетдинов поделился мнением о предстоящем матче 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России между железнодорожниками и «Акроном».

«Думаю, что на матч с «Акроном» «Локомотив» выйдет боевым основным составом. «Железнодорожники» набрали хороший темп, который нельзя терять. Они выглядят неплохо в начале второй части сезона. Я бы не стал менять состав на эту игру, только если делать точечную небольшую ротацию. Но, думаю, что все шанс получат в этой игре. Если в первом тайме какой-то задел команда сделает, то во второй половине матча могут быть кардинальные изменения. На данном этапе темп нельзя терять, и игровой тонус может пойти не в ту сторону в случае поражения», — цитирует Билялетдинова Metaratings.ru.

Клубы встретятся 14 марта. Начало — в 17.30 мск.