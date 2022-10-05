Ивахов — о победе над «Черноморцем: «Енисей» — клуб настоящих мужиков»

Директор «Енисея» Алексей Ивахов прокомментировал выход красноярского клуба в 1/16 Кубка России после победы над «Черноморцем» (1:0).

«Наши ребята показали и характер, и мастерство. «Енисей» — это клуб единомышленников и настоящих мужиков. Все вместе мы сделаем в Красноярске супер-клуб! У нас растет хорошее поколение», — сказал Ивахов «СЭ».

Из-за проблем с логистикой в матче 1/32 Кубка России против «Черноморца» играл дубль «Енисея».