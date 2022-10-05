Сегодня, 21:06
Директор «Енисея» Алексей Ивахов прокомментировал выход красноярского клуба в 1/16 Кубка России после победы над «Черноморцем» (1:0).
«Наши ребята показали и характер, и мастерство. «Енисей» — это клуб единомышленников и настоящих мужиков. Все вместе мы сделаем в Красноярске супер-клуб! У нас растет хорошее поколение», — сказал Ивахов «СЭ».
Из-за проблем с логистикой в матче 1/32 Кубка России против «Черноморца» играл дубль «Енисея».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования