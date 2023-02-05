Директор «Волги» ответил, может ли команда сыграть в Питере домашний матч с «Зенитом»

Сегодня, 19:55
Директор ульяновской «Волги» Михаил Наволокин ответил на вопрос, может ли команда сыграть в Санкт-Петербурге домашний матч 1/4 финала Пути регионов Кубка России с «Зенитом».
— Почему «Зенит» предложил вам сыграть в Питере?
— Это предложение соперника. Но мы в таком переносе никакой необходимости не видим.
— Уверены, что комиссия разрешит провести игру в Ульяновске?
— На 100 процентов уверенным нельзя быть ни в чем. Но считаю, сумеем подготовиться к этому важному матчу. Все идет по плану, без сбоев. В городе огромный ажиотаж. Все ждут футбольный праздник.
— И все-таки вы же должны иметь план «Б», просчитывать варианты. Если вам не разрешат сыграть дома, возможен ли перенос матча на стадион «Зенита»?
— Даже не хочу об этом думать. Все будет хорошо. На стадионе «Зенита» мы точно не сыграем. У нас же заявлены резервные стадионы.
— Самара и Нижнекамск?
— Стадион «Акрона» и Нижнекамск.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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