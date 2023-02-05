Директор «Волги» ответил, может ли команда сыграть в Питере домашний матч с «Зенитом»

Директор ульяновской «Волги» Михаил Наволокин ответил на вопрос, может ли команда сыграть в Санкт-Петербурге домашний матч 1/4 финала Пути регионов Кубка России с «Зенитом».

— Почему «Зенит» предложил вам сыграть в Питере?

— Это предложение соперника. Но мы в таком переносе никакой необходимости не видим.

— Уверены, что комиссия разрешит провести игру в Ульяновске?

— На 100 процентов уверенным нельзя быть ни в чем. Но считаю, сумеем подготовиться к этому важному матчу. Все идет по плану, без сбоев. В городе огромный ажиотаж. Все ждут футбольный праздник.

— И все-таки вы же должны иметь план «Б», просчитывать варианты. Если вам не разрешат сыграть дома, возможен ли перенос матча на стадион «Зенита»?

— Даже не хочу об этом думать. Все будет хорошо. На стадионе «Зенита» мы точно не сыграем. У нас же заявлены резервные стадионы.

— Самара и Нижнекамск?

— Стадион «Акрона» и Нижнекамск.