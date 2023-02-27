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Сегодня, 09:49

Директор «Волги» — об инциденте с Венделом и бананом: «Есть видеосъемка, где видно правонарушителя»

Директор «Волги» поделился мнением об инциденте с Венделом и бананом
Артем Бухаев
Корреспондент
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Директор «Волги» Михаил Наволокин в разговоре с «СЭ» заявил, что удалось найти съемку, на которой видно человека, бросившего банан в бразильского полузащитника «Зенита» Вендела.

«Есть видеосъемка, на которой видно правонарушителя. Сейчас органы работают. На стадионе очень много камер, я не сомневался, что личность будет устанавливаться. Срок для поиска? Такая ситуация, правоохранительные органы работают. Думаю, в ближайшее время должна быть информация», — сказал Наволокин «СЭ.

На 90+1-й минуте четвертьфинального матча Пути регионов FONBET Кубка России между «Зенитом» и «Волгой» болельщик на стадионе в Ульяновске бросил в Вендела банан.

В РФС сообщили, что этот инцидент будет рассмотрен на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета после получения рапорта комиссара.

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
ФК Волга (Нижний Новгород)
ФК Зенит
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