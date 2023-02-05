Директор «Волги» пригласил Зарему на кубковый матч с «Зенитом»

Сегодня, 19:40
Директор ульяновской «Волги» Михаил Наволокин в интервью «СЭ» высказался о предстоящем матче 1/4 финала Кубка России с «Зенитом».
— Вас на днях поддержала Зарема Салихова.
— Замечательно. Спасибо ей. Ульяновск — ее родной город. Приглашаем ее на наш матч.
Ранее Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала информацию о том, что матч Кубка России между «Зенитом» и «Волгой» могут перенести из Ульяновска в Санкт-Петербург: «Очень хочется, чтобы мой родной город не поддался «Зениту» и не менял место проведения матча на «Газпром Арену».
«Волга» и «Зенит» встретятся в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России. Матч должен состояться 26 февраля на поле ульяновской команды.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования