Директор «Волги» рассказал, как РФС оценил качество поля ульяновской команды

Директор «Волги» Михаил Наволокин рассказал, как оценила состояние поля ульяновской команды комиссия РФС.

«Подготовка стадиона ведется в плановом режиме. Вчера приезжала вторая комиссия РФС, а 14 февраля будет принято окончательное решение. Надеемся, что все будет хорошо и матч состоится в Ульяновске. Осталась ли комиссия довольна качеством поля? Идет положительная динамика подготовки. Ничего плохого в РФС нам не сказали», — приводит слова Наволокина «Чемпионат».

Изначально кубковый матч планировалось провести 25 февраля на домашнем стадионе «Волги». Однако позже появилась информация о том, что игра может состояться в другом городе из-за плохого качества поля в Ульяновске. «Зенит» предлагал провести матч в Санкт-Петербурге.