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Сегодня, 19:17

Директор «Волги» рассказал, как РФС оценил качество поля ульяновской команды

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Директор «Волги» Михаил Наволокин рассказал, как оценила состояние поля ульяновской команды комиссия РФС.

«Подготовка стадиона ведется в плановом режиме. Вчера приезжала вторая комиссия РФС, а 14 февраля будет принято окончательное решение. Надеемся, что все будет хорошо и матч состоится в Ульяновске. Осталась ли комиссия довольна качеством поля? Идет положительная динамика подготовки. Ничего плохого в РФС нам не сказали», — приводит слова Наволокина «Чемпионат».

Изначально кубковый матч планировалось провести 25 февраля на домашнем стадионе «Волги». Однако позже появилась информация о том, что игра может состояться в другом городе из-за плохого качества поля в Ульяновске. «Зенит» предлагал провести матч в Санкт-Петербурге.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4994419-nichego-plohogo-v-rfs-ne-skazali-direktor-volgi-o-matche-s-zenitom-v-ulyanovske.html
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В «Волге» рассказали, почему отказались сыграть кубковой матч с «Зенитом» в Санкт-Петербурге