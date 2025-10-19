Видео
19 октября, 15:07

Дивеев не сыграет с «Акроном» в Кубке из-за перелома носа

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев получил перелом носа в матче 12-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:3), сообщает пресс-служба клуба.

Дивеев в первом тайме игры столкнулся с Артемом Карпукасом и разбил нос. Медики остановили кровотечение, и футболист смог продолжить участие в матче.

26-летний защитник пропустит матч группового этапа FONBET Кубка России против «Акрона», который пройдет 21 октября в Москве.

Футболист будет готовиться к домашней игре 13-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» 25 октября.

4

  • Saiga-спринтер

    Ахинею не неси дилетантик. Была борьба за верховой мяч и игроки друг друга просто не видели. Все внимание было на мяче. Паравозник выпрыгивал спиной к Дивееву.

    19.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Без Дивея оборона ЦСКА будет надежнее.

    19.10.2025

  • фанат

    Было явно видно целенаправленный удар головой в голову (попал в нос в данном случае) и чего...? А ничего, нормально у нас это называется.

    19.10.2025

  • vvi432

    Потеря для ЦСКА. Дивеев хорошо играет головой при стандарте.

    19.10.2025

