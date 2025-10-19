Дивеев не сыграет с «Акроном» в Кубке из-за перелома носа

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев получил перелом носа в матче 12-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:3), сообщает пресс-служба клуба. Дивеев в первом тайме игры столкнулся с Артемом Карпукасом и разбил нос. Медики остановили кровотечение, и футболист смог продолжить участие в матче. 26-летний защитник пропустит матч группового этапа FONBET Кубка России против «Акрона», который пройдет 21 октября в Москве. Футболист будет готовиться к домашней игре 13-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» 25 октября.

Saiga-спринтер Ахинею не неси дилетантик. Была борьба за верховой мяч и игроки друг друга просто не видели. Все внимание было на мяче. Паравозник выпрыгивал спиной к Дивееву. 19.10.2025

Saiga-спринтер Без Дивея оборона ЦСКА будет надежнее. 19.10.2025

фанат Было явно видно целенаправленный удар головой в голову (попал в нос в данном случае) и чего...? А ничего, нормально у нас это называется. 19.10.2025