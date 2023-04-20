Аленичев: «Нужно снять чартер и отправить всех легионеров «Спартака» на родину»

Экс-полузащитник «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о легионерах московской команды после вылета из FONBET Кубка России.

19 апреля «Спартак» в гостях проиграл «Акрону» (1:2) в матче второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России и выбыл из турнира.

«Нужно «сказать спасибо» селекционному отделу «Спартака» за тех легионеров, которых они привезли в нашу команду. У меня есть предложение для руководства «Спартака» — снять чартер и отправить всех легионеров на родину. И начать нужно с Парагвая! Дуарте купили за 4,5 млн евро, а его сегодня 18-летний мальчик по фамилии Салтыков просто перебегал. Конечно, нужно отметить великолепный гол Тавареша. Но чартер по домам это не отменяет», — приводит слова Аленичева «КП Спорт».

Ранее «СЭ» стало известно, что несколько легионеров «Спартака» могут быть проданы в летнее трансферное окно — при наличии предложений, которые устроят московский клуб. Речь идет о Викторе Мозесе, Шамаре Николсоне и Кристофере Мартинсе. Также сообщается о возможных трансферах Мацея Рыбуса и Кейта Бальде. При этом Квинси Промес продолжит карьеру в «Спартаке».