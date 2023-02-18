Булыкин: «Отсутствие Промеса на сборах и долгая пауза скажутся на игре «Спартака»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о предстоящем матче 1/4 финала Кубка России между железнодорожниками и «Спартаком».

«В этом противостоянии «Спартак» является фаворитом. Отсутствие Промеса на сборах и долгая пауза скажутся на игре «красно-белых», но и «Локомотиву» придется вкатываться в игру, потому что такое длительное межсезонье отставляет свой отпечаток на все команды. Поединок будет кубковый, а в таких турнирах часто бывают неожиданные результаты. Кто будет лучше готов и больше мотивирован, тот и выиграет этот матч», — приводит «РБ Спорт» слова Булыкина.

Матч между «Спартаком» и «Локомотивом» состоится 22 февраля на «РЖД Арене». Начало — в 20.00 по московскому времени.