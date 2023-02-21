Булыкин: «Крылья Советов» могут за счет желания и мотивации хорошо подготовиться и выиграть у «Динамо»

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящего матча команды в ? финала FONBET Пути РПЛ Кубка России против «Крыльев Советов».

«Считаю, что «Динамо» — фаворит в этом матче и должно обыгрывать «Крылья». Вопрос в том, как «Динамо» начнет сезон после зимней паузы. Очень много иностранных специалистов теряется после такого перерыва, потому что для них это не естественно. Посмотрим, как Йоканович сможет подготовить команду к возобновлению чемпионата.

«Крылья» могут воспользоваться тем, что это кубковый матч и очное противостояние. Поэтому они могут за счет желания и мотивации хорошо подготовиться и выиграть. Все ожидают, что «Динамо» выиграет, а «Крылья Советов» могут хорошо сыграть и пройти дальше. Здесь никто вам точно не скажет, что будет дальше», — приводит слова Булыкина Betonmobile.ru.

Первый кубковый матч между «Динамо» и «Крыльями Советов» пройдет 23 февраля в Самаре. Начало — в 15.00 мск.