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Булыкин — о «Спартаке» и «Локомотиве»: «Правильно сделали, что прилетели впритык к играм»

Алина Савинова
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Бывший нападающий Дмитрий Булыкин считает, что «Спартаку» и «Локомотиву» не нужно было заранее прилетать в Россию со сборов, чтобы успеть акклиматизироваться.

«Акклиматизация была не нужна. Правильно сделали, что прилетели впритык к играм. Условия для тренировок в Москве были не самые лучшие, поэтому сборы в теплых странах имело смысл продлить как можно дольше. А вот сейчас команды будут готовиться, можно сказать, в экстремальных условиях, но они будут примерно одинаковыми для всех. Теперь нужно ждать, когда потеплеет и поля станут хорошего качества, потому что на таких газонах при минусовой температуре очень тяжело — это борьба не только с погодой, но и с самим собой», — приводит «РБ Спорт» слова Булыкина.

«Спартак» проводил третий сбор в Турции и вернулся в Москву 19 февраля. Железнодорожники тренировались в ОАЭ и завершили подготовку к сезону 20 февраля.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-buly-kin-akklimatizatsiya-spartaku-i-lokomotivu-by-la-ne-nuzhna-pravil-no-sdelali-chto-prileteli-so-sborov-vprity-k-k-igram/
Дмитрий Булыкин
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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