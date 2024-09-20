Дмитрий Черышев против участия клубов медиалиги в Кубке России

Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев выступил против участия клубов медиалиги в FONBET Кубке России.

«Мы создаем определенные рамки. У нас все болельщики сидят в своих зонах. А почему в Медиалиге болельщики стоят вокруг поля? Объясните мне. Пусть со своими правилами они там и играют. Есть профессиональный футбол, есть любительский. Медиалига – это любительский футбол. Для чего была создана Медиалига?

Вот правильно вы сказали – шоу. Заинтересовать ветеранов, которые сейчас не востребованы в какой-то лиге, их можно увидеть и вернуть обратно в большой футбол. Это здорово, но это не профессиональный футбол. Профессиональный футбол – это когда ребята каждый день ходят на работу, тренируются, выполняют определенные действия, а не тренируются по 2-3 раза в неделю», – цитирует «РБ Спорт» Черышева.