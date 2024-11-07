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Сегодня, 19:22

Гафин — о болельщиках «Динамо»: «Хотелось бы, чтобы активная поддержка была более масштабная и слышная»

Алина Савинова
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Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин поделился мнением о поддержке с трибун в матче с «Локомотивом» в Кубке России (1:2).

«Во-первых, хочу поблагодарить всех наших болельщиков, которые пришли на игру. Большое им спасибо за поддержку. Во-вторых, да, действительно хотелось бы, чтобы активная поддержка была более масштабная и слышная. К этому надо стремиться. Мы стараемся сделать так, чтобы на нашей трибуне было все больше и больше активных болельщиков. Но, как вы знаете, в связи с тем, что была введена карта болельщика, какая-то часть из них до сих бойкотирует игры. Конечно, надо стремиться к тому, чтобы активная поддержка была лучше», — приводит «РБ Спорт» слова Гафина.

Следующий матч «Динамо» проведет в рамках чемпионата России 9 ноября. Бело-голубые на своем поле примут «Пари НН».

Источник: РБ Спорт
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