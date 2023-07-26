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Кубок России

Сегодня, 22:15

Хохлов — о победе над «Факелом»: «Хорошая игра, очень содержательная»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов прокомментировал победу над «Факелом» (3:1) в матче группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Хорошая игра в исполнении нашей команды, очень содержательная, закономерный результат. Доволен парнями, которые вышли сегодня. Кто-то в предсезонные сборы не получал большое количество игровой практики, поэтому были опасения, что они не смогут доиграть до конца. Но в принципе, как оказалось, все выдержали и добились нужного результата», — приводит слова Хохлова пресс-служба клуба.

«Сочи» набрал 3 очка в группе А. В следующем туре команда сыграет на выезде с «Оренбургом» 9 августа.

Дмитрий Хохлов
Кубок России
ФК Сочи
ФК Факел (Воронеж)
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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