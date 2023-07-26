Хохлов — о победе над «Факелом»: «Хорошая игра, очень содержательная»

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов прокомментировал победу над «Факелом» (3:1) в матче группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Хорошая игра в исполнении нашей команды, очень содержательная, закономерный результат. Доволен парнями, которые вышли сегодня. Кто-то в предсезонные сборы не получал большое количество игровой практики, поэтому были опасения, что они не смогут доиграть до конца. Но в принципе, как оказалось, все выдержали и добились нужного результата», — приводит слова Хохлова пресс-служба клуба.

«Сочи» набрал 3 очка в группе А. В следующем туре команда сыграет на выезде с «Оренбургом» 9 августа.