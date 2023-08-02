Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 15:48

Кузнецов: «2DROTS будет пытаться побить прошлогоднее достижение»

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер медийной команды 2DROTS Дмитрий Кузнецов рассказал о целях клуба на FONBET Кубок России.

«Мы не собираемся бить никакие рекорды. 2DROTS просто хочет выигрывать каждую игру, все зависит от нас. Мы желаем побед в этом турнире и «Родине Медиа», и «Амкалу». Да, они соперники наши в МФЛ, но также и друзья. 2DROTS будет пытаться побить прошлогоднее достижение — пройти дальше второй стадии в Кубке, но для этого нужно будет приложить много усилий», — сказал Кузнецов Metaratings.ru.

В сезоне-2022/23 2DROTS вылетели в первом раунде Пути регионов Кубка страны, а «Амкал» дошел до второго раунда Пути регионов.

Сегодня, 2 августа, 2DROTS дома сыграет с «Сахалином», начало встречи — 19.30 мск.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
ФК 2Drots
Дмитрий Кузнецов
1
Обсудить
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Датский путешественник Педерсен объехал все страны мира за одну поездку
Марокканская футболистка первой в истории сыграла на чемпионате мира в хиджабе
Военные ВС РФ сообщили об авиаударах по ВСУ на запорожском направлении
В США определили судью для ведения дела экс-президента Дональда Трампа
В Польше заявили о загнанной в тупик Варшаве из-за помощи Киеву
Как Россия защищает околоземное пространство: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2023
Любительский «Темп» проиграл барнаульскому «Динамо» в первом раунде FONBET Кубка России
«Родина Медиа» — «Динамо Вологда»: время начала и прямая трансляция матча FONBET Кубка России
«Знамя Труда» обыграло «Строгино» в матче FONBET Кубка России
«Локомотив» оштрафован на 70 тысяч рублей по итогам матча с «Уралом»
Сперцяна дисквалифицировали на два матча FONBET Кубка России за грубый фол на Зиньковском
FONBET Кубок России: смотреть прямую трансляцию матчей 2 августа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кубок России: расписание и результаты матчей первого раунда пути регионов

Любительский «Темп» проиграл барнаульскому «Динамо» в первом раунде FONBET Кубка России