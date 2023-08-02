Кузнецов: «2DROTS будет пытаться побить прошлогоднее достижение»

Главный тренер медийной команды 2DROTS Дмитрий Кузнецов рассказал о целях клуба на FONBET Кубок России.

«Мы не собираемся бить никакие рекорды. 2DROTS просто хочет выигрывать каждую игру, все зависит от нас. Мы желаем побед в этом турнире и «Родине Медиа», и «Амкалу». Да, они соперники наши в МФЛ, но также и друзья. 2DROTS будет пытаться побить прошлогоднее достижение — пройти дальше второй стадии в Кубке, но для этого нужно будет приложить много усилий», — сказал Кузнецов Metaratings.ru.

В сезоне-2022/23 2DROTS вылетели в первом раунде Пути регионов Кубка страны, а «Амкал» дошел до второго раунда Пути регионов.

Сегодня, 2 августа, 2DROTS дома сыграет с «Сахалином», начало встречи — 19.30 мск.