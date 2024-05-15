Радченко: «В ответном матче Кубка России «Зенит» сделает все возможное, чтобы взять реванш у ЦСКА»

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от ответного матча финала Пути РПЛ FONBET Кубка России между сине-бело-голубыми и ЦСКА.

«Все переживают за «Зенит». Команда на ровном месте теряет очки, в то время как по игре и голевым моментам имеют преимущество. Но это футбол. В ответной встрече «Зенит» сделает все возможное, чтобы взять реванш. Думаю, сегодня подопечные Семака одержат победу. Очень большие шансы в этом году взять кубок России. По игре, уверен, «Зенит» постарается реализовать свои голевые моменты», — сказал Радченко «СЭ».

Матч между «Зенитом» и ЦСКА состоится 15 мая в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 20.45 мск. Главным арбитром встречи был назначен Павел Кукуян. Первая игра завершилась вничью — 1:1.