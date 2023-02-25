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Сегодня, 13:34

Радченко: «С точки зрения болельщиков, матч «Зенита» в Ульяновске — это правильно»

Радченко отреагировал на состояние поля в Ульяновске, на котором пройдет матч «Волга» — Зенит"
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-игрок «Зенита» Дмитрий Радченко отреагировал на состояние поля в Ульяновске, на котором пройдет матч FONBET Кубка России «Зенит» с «Волгой», и предположил, почему матч не перенесли в Санкт-Петербург.

«Наверное люди, которые составляли календарь, предполагали, что такое может быть. Играть на таком поле в таких погодных условиях некомфортно. Конечно, такой яркий футбол, которого ждали зрители, наверное, вряд ли получится. Для Ульяновска этот матч — событие. Когда еще можно сыграть кубковую игру с чемпионом, посмотреть вживую на футболистов «Зенита». С точки зрения болельщиков, все сделано правильно. Думаю, будет полный стадион, несмотря на погоду», — приводит слова Радченко Metaratings.ru.

Матч «Волга» — «Зенит» состоится сегодня, 25 февраля. Начало — в 14.30 (мск).

Источник: https://metaratings.ru/news/radchenko-s-tochki-zreniya-bolelshikov-match-zenita-v-ulyanovske-eto-pravilno-230725/
Дмитрий Радченко
Футбол
Кубок России
ФК Волга (Ульяновск)
ФК Зенит
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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