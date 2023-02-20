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Сегодня, 22:22

Радченко — о матче между «Зенитом» и «Волгой»: «В Ульяновске будет непростой матч. У команд равные шансы»

Алина Савинова
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Бывший форвард «Зенита» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от матча 1/4 финала FONBET Кубка России между клубом из Санкт-Петербурга и «Волгой».

«Некоторых лидеров «Зенита» не будет на матче с «Волгой», и это преимущество для команды из Ульяновска. Мы знаем, кубковые матчи особенные и непредсказуемые. Будет даваться шанс другим футболистам, которые не имеют должной практики как ведущие игроки. Звездный час Бакаева? Скорее, очередная игра, где он может продемонстрировать свое мастерство.

В Ульяновске будет однозначно непростой матч. Не знаем, какого качества поле, что играет немаловажную роль. На самом деле равные шансы команд. Хотелось бы, чтобы обе команды показали кубковый футбол, и чтобы болельщики были довольны игрой. Конечно, «Зенит» приложит все усилия пройти дальше», — приводит Sport24 слова Радченко.

Матч между «Волгой» и «Зенитом» пройдет 25 февраля. Начало игры — в 14.30 по московскому времени.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-20-radchenko-ob-igre-zenita-s-volgoy-v-ulyanovske-budet-odnoznachno-neprostoy-match-u-komand-ravnyye-shansy
Дмитрий Радченко
Кубок России
ФК Волга (Ульяновск)
ФК Зенит
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