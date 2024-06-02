Радченко ждет тренерскую дуэль Семака и Игнашевича в суперфинале Кубка России

Сегодня, 04:35
Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от суперфинала FONBET Кубка России между сине-бело-голубыми и «Балтикой».
«Было много примеров, когда в решающих играх побеждали явные андердоги. Понятно, что «Балтика» будет играть вторым номером, а «Зенит» — первым. Посмотрим, какую тактику выберет Игнашевич. Нас ждет дуэль тренеров», — приводит слова Радченко Metaratings.ru.
Суперфинал Кубка России пройдет 2 июня в «Лужниках». Начало — в 18.00 по московскому времени.