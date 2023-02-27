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Кубок России

Сегодня, 13:03

Дмитрий Сенников: «Не верится, что «Локомотив» не забьет ни одного мяча две игры подряд»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от ответного матча между железнодорожниками и «Спартаком» в рамках четвертьфинала FONBET Кубка России.

«Понятно, что «Спартак» является фаворитом на своем поле в матче против «Локомотива». Но я думаю, что у железнодорожников не все потеряно. В первой игре они проиграли всего лишь в один мяч, а в ответной встрече можно победить. Все будет зависеть от настроя и от качества игры. Сложно предположить, как сегодня закончится матч в Тушино. С одной стороны, мне не верится, что «Локомотив» не забьет ни одного мяча две игры подряд, имея такой состав. В первой встрече у «Спартака» играли тоже все русские футболисты, молодежь. И если брать каждого игрока по отдельности, то железнодорожники даже превосходят красно-белых по уровню. Пока в обороне не все налажено, поэтому, скорее всего, сегодня обе команды забьют. Не думаю, что счет будет минимальным или в итоге будет ничья», — цитирует Сенникова Metaratings.ru.

Первый четвертьфинальный матч FONBET Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом» состоялся 22 февраля. Встреча завершилась победой красно-белых со счетом 1:0.

Ответная игра пройдет сегодня, 27 февраля, на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 20.00 по московскому времени. По информации «СЭ», матч посетят до 15 тысяч болельщиков.

Источник: https://metaratings.ru/news/sennikov-ne-veritsya-chto-lokomotiv-ne-zabet-ni-odnogo-myacha-dve-igry-podryad-imeya-takoi-sostav-231297/
Дмитрий Сенников
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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