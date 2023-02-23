Дмитрий Сычев: «Дзюба хочет вернуться на ведущие позиции, на которых он был несколько лет назад»

Бывший нападающий «Спартака» и «Локомотива» Дмитрий Сычев поделился мнением о дебюте форварда Артема Дзюбы за железнодорожников в четвертьфинальном матче FONBET Кубка России.

В этой встрече «Локомотив» уступил «Спартаку со счетом 0:1.

«Амбиции и опыт Дзюбы должны помочь «Локомотиву». Артем хочет вернуться на ведущие позиции, на которых он был несколько лет назад и доказать, что он качественный футболист. Получится ли? Во всяком случае, за этим будет интересно наблюдать», — приводит «РБ Спорт» слова Сычева.

Ответная игра между «Спартаком» и «Локомотивом» пройдет 27 февраля и начнется в 20.00 по московскому времени.