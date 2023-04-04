Сычев: «2DROTS и «Амкал» показали, что умеют играть в футбол и конкурентоспособны»

Экс-форвард сборной России Дмитрий Сычев высказался о выступлениях медиакоманд 2DROTS и «Амкал» в розыгрыше FONBET Кубка России.

«Классно, конечно! Что 2DROTS, что «Амкал», показали, что умеют играть в футбол и вполне конкурентоспособны. И доказали, что могут без этой грязи создавать контент и участвовать в профессиональных турнирах. Считаю, что это нужно брать за основу остальным. Тем более это такой пример для ребят, которые выступают в непрофессиональных командах: много тренировок, правильное отношение к делу, режим — и ты спокойно можешь играть в профессиональном футболе и составлять конкуренцию. Это очень здорово», — приводит слова Счева «Газета.Ru».

«Амкал» в текущем розыгрыше FONBET Кубка России дошел до 1/64 финала турнира, где уступил в серии пенальти петербургской «Звезде». 2DROTS завершили выступление на стадии 1/128 финала, также по пенальти проиграв ивановскому «Текстильщику». Отметим, что на прошлой неделе 2DROTS провели товарищеский матч с московским ЦСКА и одержали сенсационную победу со счетом 2:1.