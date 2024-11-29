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Сегодня, 16:59

Дмитрий Воробьев назвал причину проигрыша «Локомотива» в матче с «Динамо»

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Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев рассказал, почему железнодорожники уступили «Динамо» в домашнем матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Тюкавин (нападающий «Динамо». — Прим. «СЭ») хорошо отвалился. От защитников пошла передача, и Константин здорово поймал мяч. Что касается игры «Локомотива», то нам не удалось забить. В центре поля мы не удержали борьбу, в атаке мало цеплялись за мячи. Из-за этого потеряли нить игры», — цитирует Воробьева «РБ Спорт».

В ответной встрече «Динамо» выиграло с минимальным счетом 1:0. Голом отметился Константин Тюкавин. В серии пенальти сильнее оказались бело-голубые. «Локомотив» отправился в нижнюю сетку FONBET Кубка России Путь регионов. Железнодорожники могут сыграть с «Уралом», махачкалинским «Динамо», «Акроном» или «Краснодаром».

Источник: «РБ Спорт»
Дмитрий Воробьев (футбол)
Константин Тюкавин
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
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