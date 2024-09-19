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«ДоброFON» направил 1 миллион рублей на поддержку людей с опухолями мозга

«ДоброFON».
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18 сентября на матче FONBET Кубка России ЦСКА — «Краснодар» адресная помощь была оказана благотворительному фонду Константина Хабенского. «ДоброFON» направил 1 миллион рублей, а футболисты обеих команд вышли на поле в сопровождении подопечных фонда. В этой встрече ЦСКА одержал уверенную победу со счетом 2:0.

За 16 лет работы Фонда Хабенского помощь была оказана более чем 4000 человек в 25 700 случаях, свыше 18 300 подопечных и членов их семей приняли участие в реабилитационных программах и проектах фонда. Почти 10 000 врачей при поддержке фонда приняли участие в различных образовательных проектах, 242 поставки современного высокотехнологичного оборудования и расходных материалов были реализованы для 14 медицинских учреждений в разных городах страны.

Напомним, 7 сентября команда «ДоброFON» сыграла в футбол на Патриках в матче против команды Фонда Константина Хабенского. Во встрече приняли участие звездные амбассадоры «ДоброFON», такие как Роман Костомаров и Алексей Ягудин, а также звезды спорта и кино, друзья Фонда Хабенского.

Благотворительный матч завершился вничью, а «ДоброFON» направил в помощь еще 4 миллиона рублей!

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