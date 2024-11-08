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ДоброFON отправил инвентарь 91 детской футбольной команде в рамках акции «Путь регионов»

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В сезоне-2024/25 FONBET Кубка России благотворительная программа ДоброFON начала оказывать помощь детским командам из разных уголков России.

Главная особенность акции «Путь регионов» в том, что клубы самостоятельно выбирали наиболее нуждающиеся школы для оказания адресной помощи. Претендовали абсолютно любые команды: от классической ДЮСШ до команды детского дома-интерната. И чем дальше клуб — участник FONBET Кубка России проходил по сетке турнира, тем больше поддержки от благотворительной компании получал выбранный адресат.

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С 30 июля команды Пути регионов стартовали в турнире на стадии 1/256 финала. До заключительного шестого раунда дошли 8 клубов: ФК «Тюмень» (Тюмень), «Шинник» (Ярославль), ФК «Сочи» (Сочи), «Урал» (Екатеринбург), «Амкар» (Пермь), «Чайка» (Песчанокопское), «Балтика» (Калининград) и «Спартак» (Кострома). Детские команды из этих регионов получили самую большую помощь.

Помимо профессиональных клубов, в Пути регионов выступали медиакоманды. 2DROTS смогли пройти во второй раунд и обеспечили новыми мячами и инвентарем Школу футбола для детей с синдромом Дауна. Благодаря проходу во второй раунд медиакоманды Broke Boys мячи и инвентарь получила спортивная школа «Одинцово». «Амкал» прошел до четвертого раунда и добавил к мячам и инвентарю новый комплект формы и ремонт инфраструктуры. Эту помощь получил спортивный клуб «Сокол».

Всего за время благотворительной акции «Путь регионов» 39 детских команд получили комплекты мячей, 32 адресата — мячи и спортивный инвентарь, 11 команд к мячам и инвентарю добавили новые комплекты формы. Но мячами, инвентарем и формой помощь не ограничивается. Семи детским командам помогут построить или отремонтировать спортивные площадки.

Главный и самый большой пакет помощи получили два адресата: это детская команда «Турбо» из Перми - благодаря проходу «Амкара» до шестого раунда Пути регионов, и костромская спортивная школа имени Г.А. Ярцева - благодаря местному клубу «Спартак Кострома». Детские команды из Перми и Костромы получат комплекты мячей, инвентаря, формы, отремонтированную спортплощадку и поездку на суперфинал FONBET Кубка России, который состоится летом в Москве!

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2 Динамо 6 17-13 11
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31.07
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Спартак
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19:30
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14.08
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Динамо
Динамо Мх
2 : 1
14.08
19:30
Крылья Советов
Спартак
0 : 3
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19:30
Спартак
Динамо Мх
0 : 1
28.08
19:30
Динамо
Крылья Советов
5 : 1
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Динамо Мх
Динамо
П 3 : 5
2 : 2
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Спартак
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4 : 1
02.10
19:00
Динамо
Спартак
2 : 3
02.10
19:00
Крылья Советов
Динамо Мх
П 5 : 3
3 : 3
22.10
18:30
Динамо Мх
Спартак
0 : 1
24.10
19:00
Крылья Советов
Динамо
3 : 6
И М О
1 Локомотив 6 17-6 17
2 Ростов 6 11-7 11
3 Химки 6 5-16 5
4 Оренбург 6 6-10 3
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30.07
18:30
Локомотив
Ростов
1 : 0
31.07
16:00
Химки
Оренбург
1 : 0
13.08
17:30
Оренбург
Локомотив
2 : 3
13.08
20:00
Ростов
Химки
3 : 1
28.08
15:00
Оренбург
Ростов
0 : 1
28.08
19:30
Локомотив
Химки
4 : 0
18.09
19:00
Ростов
Оренбург
3 : 1
19.09
18:30
Химки
Локомотив
1 : 5
01.10
18:30
Локомотив
Оренбург
2 : 1
02.10
16:15
Химки
Ростов
П 8 : 7
2 : 2
23.10
16:30
Оренбург
Химки
2 : 0
23.10
19:00
Ростов
Локомотив
П 7 : 8
2 : 2
И М О
1 ЦСКА 6 8-2 14
2 Ахмат 6 9-6 9
3 Краснодар 6 4-7 9
4 Пари НН 6 5-11 4
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31.07
21:00
Ахмат
Пари Нижний Новгород
4 : 1
31.07
21:00
Краснодар
ЦСКА
1 : 0
14.08
17:15
ЦСКА
Пари Нижний Новгород
П 4 : 2
1 : 1
15.08
20:30
Краснодар
Ахмат
1 : 0
27.08
17:15
Ахмат
ЦСКА
0 : 2
28.08
17:15
Пари Нижний Новгород
Краснодар
0 : 1
18.09
19:00
ЦСКА
Краснодар
2 : 0
19.09
18:30
Пари Нижний Новгород
Ахмат
1 : 2
01.10
20:45
Пари Нижний Новгород
ЦСКА
0 : 2
02.10
21:15
Ахмат
Краснодар
3 : 0
22.10
20:45
ЦСКА
Ахмат
1 : 0
23.10
21:15
Краснодар
Пари Нижний Новгород
1 : 2
И М О
1 Зенит 6 13-2 16
2 Рубин 6 7-4 9
3 Акрон 6 6-12 8
4 Факел 6 2-10 3
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30.07
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Рубин
Акрон
4 : 0
30.07
21:00
Зенит
Факел
3 : 0
14.08
17:15
Рубин
Зенит
0 : 1
15.08
18:00
Факел
Акрон
1 : 2
27.08
17:15
Акрон
Зенит
П 5 : 4
1 : 1
27.08
19:30
Факел
Рубин
0 : 2
17.09
20:00
Зенит
Рубин
2 : 0
18.09
16:15
Акрон
Факел
2 : 0
01.10
16:15
Рубин
Факел
0 : 1
02.10
21:15
Зенит
Акрон
5 : 1
22.10
16:15
Факел
Зенит
0 : 1
23.10
19:00
Акрон
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Спартак
Динамо
3
0
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Ахмат
Пари Нижний Новгород
4
1
31.07 21:00
Краснодар
ЦСКА
1
0
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Динамо Мх
Крылья Советов
1
0
13.08 17:30
Оренбург
Локомотив
2
3
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Ростов
Химки
3
1
14.08 17:15
ЦСКА
Пари Нижний Новгород
П
4
2
1
1
14.08 17:15
Рубин
Зенит
0
1
14.08 19:30
Динамо
Динамо Мх
2
1
14.08 19:30
Крылья Советов
Спартак
0
3
15.08 18:00
Факел
Акрон
1
2
15.08 20:30
Краснодар
Ахмат
1
0
27.08 17:15
Ахмат
ЦСКА
0
2
27.08 17:15
Акрон
Зенит
П
5
4
1
1
27.08 19:30
Спартак
Динамо Мх
0
1
27.08 19:30
Факел
Рубин
0
2
28.08 15:00
Оренбург
Ростов
0
1
28.08 17:15
Пари Нижний Новгород
Краснодар
0
1
28.08 19:30
Динамо
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5
1
28.08 19:30
Локомотив
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4
0
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Рубин
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0
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Акрон
Факел
2
0
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Ростов
Оренбург
3
1
18.09 19:00
ЦСКА
Краснодар
2
0
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Динамо Мх
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П
3
5
2
2
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0
1
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2
1
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П
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7
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Динамо
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2
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Крылья Советов
Динамо Мх
П
5
3
3
3
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