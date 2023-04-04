Добровинский: «Никакой мотивации проигрыш «Спартака» не добавляет»

Сегодня, 19:53
Адвокат и болельщик «Динамо» Александр Добровинский поделился ожиданиями от матча первой стадии полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России против «Акрона».
— Не знаю, пройдет ли сегодня «Динамо» после того, что было. Плюс скамейка короткая, — сказал Добровинский «СЭ».
— Хотели бы вы, чтобы «Динамо» встретилось со «Спартаком» в Пути регионов?
— Мы с ними и так встречаемся в субботу на мясозаводе. «Спартак» проиграл и проиграл. Никакой мотивации это не добавляет.
Матч «Динамо» — «Акрон» проходит в Москве на стадионе «ВТБ Арена».