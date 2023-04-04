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Сегодня, 19:53

Добровинский: «Никакой мотивации проигрыш «Спартака» не добавляет»

Константин Белов
Корреспондент
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Адвокат и болельщик «Динамо» Александр Добровинский поделился ожиданиями от матча первой стадии полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России против «Акрона».

— Не знаю, пройдет ли сегодня «Динамо» после того, что было. Плюс скамейка короткая, — сказал Добровинский «СЭ».

— Хотели бы вы, чтобы «Динамо» встретилось со «Спартаком» в Пути регионов?

— Мы с ними и так встречаемся в субботу на мясозаводе. «Спартак» проиграл и проиграл. Никакой мотивации это не добавляет.

Матч «Динамо» — «Акрон» проходит в Москве на стадионе «ВТБ Арена».

Кубок России. Путь регионов. Плей-офф
04 апр, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Акрон

Футбол
Кубок России
ФК Акрон
ФК Динамо (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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