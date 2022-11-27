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Сегодня, 20:49

Дубль Кордобы помог «Краснодару» обыграть «Химки»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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«Краснодар» на своем поле обыграл «Химки» в матче 6-го тура группового турнира Пути РПЛ Кубка России 4:1.

В составе хозяев забитыми мячами отметились: Эдуард Сперцян (13-я минута), Джон Кордоба (32-я, 56-я минута) и Александр Кокшаров (90-я минута).

«Краснодар» набрал 13 очков и в группе А. «Химки» набрали два очка, занял последнее место в группе и вылетел из Кубка России.

Кубок России. Группа A
27 нояб, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
4:1
Химки

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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