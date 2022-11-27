Дубль Кордобы помог «Краснодару» обыграть «Химки»

Сегодня, 20:49
«Краснодар» на своем поле обыграл «Химки» в матче 6-го тура группового турнира Пути РПЛ Кубка России 4:1.
В составе хозяев забитыми мячами отметились: Эдуард Сперцян (13-я минута), Джон Кордоба (32-я, 56-я минута) и Александр Кокшаров (90-я минута).
«Краснодар» набрал 13 очков и в группе А. «Химки» набрали два очка, занял последнее место в группе и вылетел из Кубка России.
Методология
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Основные источники исследования