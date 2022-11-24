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Кубок России

24 ноября, 11:13

Дуглас Сантос о матче со «Спартаком»: «Это последняя игра года, мотивация очень высокая»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Защитник «Зенита» Дуглас Сантос на пресс-конференции рассказал о подготовке к матчу Кубка России со «Спартаком».

— Мотивация очень высокая, — сказал Сантос. — Это последняя игра года, потом мы отправляемся домой. Хочется уехать с хорошим настроением. Это дает нам дополнительный стимул на победу.

— Может ли сборная Бразилии выиграть чемпионат мира?

— Да, безусловно. В этом чемпионате уже было много таких сюрпризов, как в матче Германия — Япония. Но мы возлагаем большие надежды на игроков, они сконцентрированы и настроены на победу. Надеемся повторить золотой успех, я болею за Бразилию.

Матч 6-го тура групповой стадии Кубка России «Зенит» — «Спартак» состоится в воскресенье, 27 ноября и начнется в 16.00 по московскому времени.

Дуглас Сантос
Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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