Дуглас Сантос: «К сожалению, в футболе такое происходит. Тяжело начинать игру, пропустив на первой минуте»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос высказался о поражении своей команды в матче 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России против «Динамо» (1:1, пенальти — 4:5).

— К сожалению, в футболе такое происходит. Тяжело начинать игру, пропустив на первой минуте. Нам удалось вернуть свой ритм и показывать свой футбол, создавать моменты. Это не тот матч, который мы хотели провести. Но такие матчи нужны, чтобы извлекать из них уроки и становиться лучше.

— Что не получилось в моменте с незабитым пенальти?

— Это лотерея. Я выбрал сторону, вратарь тоже. Если бы он прыгнул в другую сторону, результат был бы другим. К сожалению, наши мысли совпали, и он отразил этот удар. Очень грустно. Но не только победы дают пищу для размышления.

— Чего не хватило «Зениту», чтобы забить еще?

— Нам не хватило интенсивности, мы не смогли показать ту игру, которую следовало. Именно когда тебе не хватает интенсивности, игра подкидывает тебе неприятные сюрпризы. Это и случилось сегодня. Мы не показали ту игру, которую должны.

— Выиграть чемпионат и не выиграть кубок — тогда сезон будет считаться успешным?

— Не буду загадывать. Пока что сезон складывается хорошо, мы лидируем в чемпионате. Кубок, к сожалению, для нас в прошлом. Ближайшая игра с ЦСКА на выезде для нас будет очень важна. Мы с большим голодом до побед едем в Москву.

«Динамо» вышло в полуфинал Пути регионов FONBET Кубка России. Ранее в 1/2 финала вышел «Акрон», который обыграл «Локомотив» (1:1, пенальти — 7:6). И «Краснодар», который переиграл «Ахмат» (3:0).