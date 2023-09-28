Дьяков не верит в победу 2DROTS над «Химками»

Экс-футболист «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков рассказал, что «Химки» в кубковом матче против медиакоманды 2DROTS обязаны победить.

«Не знаю, что ждать от этой игры. Важный фактор — в каком составе выйдут «Химки», в основном или нет. Но то, что тренерский штаб и игроки «Химок» начинают говорить, что 2DROTS — сильная команда, таким образом какую-то почву подготавливают на случай поражения. Естественно, нельзя недооценивать соперника. Команда, которая борется за выход в премьер-лигу, которая несколько месяцев назад играла в премьер-лиге, обязана обыгрывать полупрофессиональные команды. Да, сейчас команды в MFL уровня 2DROTS близки к профессиональному уровню, но это все равно еще не официальная профессиональная команда. Удивлюсь ли, если 2DROTS пройдут дальше? Для меня, кончено, будет удивлением. Пацаны красавцы, прошли уже много раундов. Стоит похвалить их только за это», — приводит слова Дьякова «РБ Спорт».

Матч 2DROTS — «Химки» состоится в четверг, 28 сентября, на стадионе «Москвич» и начнется в 16.30 по московскому времени.