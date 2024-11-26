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Дьяков считает, что при своих болельщиках «Ростов» может пройти «Спартак»

Камила Абдурахманова
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Экс-футболист «Ростова» Виталий Дьяков поделился ожиданиями от матча между донской командой и «Спартаком».

«Вероятно, что «Ростов» будет играть по счету, все-таки преимущество. Кубок и чемпионат — всегда абсолютно разные турниры. В кубковом матче есть смысл играть по счету. Тем более дома встреча пройдет. При своих болельщиках «Ростов» может достойно сыграть, добиться нужного результата и пройти «Спартак».

Претендует ли «Ростов» на титул? Мне кажется, они всегда были кубковой командой. Одна победа в Кубке есть. Если так вспомнить, у желто-синих всегда были, даже при мне, выходные в полуфинал и в финал. Дончане — хорошая кубковая команда. Я думаю, в связи с тем, что в чемпионате уже явно за высокие места не борются — можно сделать ставку на Кубок», — сказал Дьяков «РБ Спорт».

27 ноября в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» команды встретятся в 20.30 по мск. В предыдущей игре, которая прошла в Москве, желто-синие одержали победу над красно-белыми со счетом 1:0.

Источник: «РБ Спорт»
Виталий Дьяков
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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ЦСКА
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