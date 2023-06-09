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Кубок России

9 июня, 23:15

Дьяков считает ЦСКА фаворитом финала FONBET Кубка России

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший защитник «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков поделился ожиданиями от финала FONBET Кубка России, в котором встретятся ЦСКА и «Краснодар».

«ЦСКА будет играть с «Краснодаром» в Москве — это важно. А еще армейцы хорошо провели концовку сезона, поэтому ЦСКА — фаворит в Суперфинале Кубка России. У футболистов обеих команд будут крутые ощущения и эмоции. Поднять трофей над головой — это то, к чему игроки шли весь год.
Для «Краснодара» это особенный момент, потому что у них нет ни одного трофея за всю историю. Тот Кубок России, который я выиграл, был как раз в матче с «Краснодаром». У команды Ивича будет запредельный настрой. А ЦСКА — команда с историей. Такие футболисты, как Акинфеев, помогут молодым игрокам настроиться на финал. У ЦСКА все будет хорошо с психологией», — приводит «Чемпионат» слова Дьякова.

Матч ЦСКА — «Краснодар» состоится в воскресенье, 11 июня и начнется в 17.00 (мск).

Источник: https://www.championat.com/football/news-5132893-dyakov-cska-favorit-v-superfinale-kubka-rossii-akinfeev-pomozhet-igrokam-nastroitsya.html
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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