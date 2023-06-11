Дюков считает, что правильно проводить суперфинал FONBET Кубка России в «Лужниках»

Президент РФС Александр Дюков высказался о месте проведения суперфинала FONBET Кубка России.

«Решение по суперфиналу следующего сезона, какой будет стадион, еще не принято. У нас нет традиции как в Англии. Важно развивать футбол в регионах. Но было бы правильнее проводить игру в «Лужниках». Это решение не мое, а исполкома. Многие города были бы рады принять финал Кубка России. Выбор не будет зависеть от статуса участников», — сказал Дюков.

В суперфинале Кубка России, который проходил на стадионе «Лужники» в Москве", ЦСКА обыграл «Краснодар» (1:1, пенальти — 6:5), в восьмой раз стал обладателем трофея.