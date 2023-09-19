Джикия: «Надеюсь, что у Мелешина ничего серьезного не будет, и все обойдется»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал победу над «Пари НН» (3:0) в матче 4-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России и выразил надежду на то, что нападающий красно-белых Павел Мелешин избежит серьезной травмы.

На 62-й минуте футболист подвернул ногу и не смог остаться на поле. Вместо него появился Кристофер Мартинс.

«Очередной тур. Была игра, обеспечили себе выход с первого места. Это приятно, конечно, поздравляем болельщиков. Все идет своим чередом. Мелешин получил повреждение? Если обратили внимание, сегодня Михаил Игнатов вышел на позиции страйкера. Понятно, что есть те, кто могут заменить. Надеюсь, что у Мелешина ничего серьезного не будет и все обойдется», — сказал Джикия.

Красно-белые гарантировали себе выход в плей-офф FONBET Кубка России, набрав 12 очков в 4 матчах группового турнира. 4 октября «Спартак» в гостях встретится в кубковой игре с «Динамо».