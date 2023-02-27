Джикия ответил на вопрос, удивила ли его форма Промеса в матчах FONBET Кубка России

27 февраля, 23:01
Защитник «Спартака» Георгий Джикия после победы над «Локомотивом» (4:2, 5:2 — общий счет) в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России прокомментировал игру нападающего Квинси Промеса.
— Было ощущение, что Квинси будет добивать до победного пенальти.
— Есть правила игры. Поэтому перебивал.
— Тебя удивила форма Квинси?
— Я об этом уже говорил. Он провел хорошую работу. Если вы заметили первую игру он не играл в стартовом составе. Потихонечку его подвели, он провел хороший цикл. Сегодня вышел в старте и забил, по-моему, отдал передачу. Тренерский штаб контролирует его состояние. Все потихонечку.