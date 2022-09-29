Джикия призвал не преувеличивать значение победы «Спартака» над «Зенитом» в Кубке

29 сентября, 23:40
Капитан «Спартака» Георгий Джикия после разгрома над «Зенитом» (3:0) в матче Пути РПЛ Кубка России назвал победу значимой, но призвал не преувеличивать ее значение.
— Вы одержали великую победу.
— Это сарказм?
— Нет. Это первая победа с 2017 года.
— Почему великая? Разгром? Я был там, когда побеждали. Значимая — да. Перебарщивать не будем.
— Что это было?
— Некоторое время назад мы играли. Вы помните, как сложилось. Провели работу над ошибками, получилось такая игра. На много деталей обратили внимание.
В составе «Спартака» в игре с «Зенитом» дубль оформил Квинси Промес, еще один гол на счету Александра Соболева. Матч прошел в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».