Джикия прокомментировал отстранение Глушакова от основы «Химок»

Сегодня, 19:27
Защитник «Химок» Георгий Джикия прокомментировал отстранение полузащитника Дениса Глушакова от основного состава подмосковной команды.
«Только пришел, когда эта ситуация случилась. Руководство приняло такое решение... У меня с Денисом хорошие отношения. Как руководство решит. Не я комплектую команду. Я тоже пришел туда, где большое количество футболистов. Сейчас у нас 26 человек, что улучшило результаты, работу, некоторые детали», — сказал Джикия после матча с «Ростовом».
Ранее стало известно о решении убрать 37-летнего Глушакова из главной команды из-за его слов в адрес главного тренера Франка Артиги, произнесенных за спиной. Также тренироваться с молодежной командой отправлен Алишер Одилов.
В текущем сезоне Глушаков провел 8 матчей за «Химки», не отличившись результативными действиями.