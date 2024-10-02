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Сегодня, 19:27

Джикия прокомментировал отстранение Глушакова от основы «Химок»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Защитник «Химок» Георгий Джикия прокомментировал отстранение полузащитника Дениса Глушакова от основного состава подмосковной команды.

«Только пришел, когда эта ситуация случилась. Руководство приняло такое решение... У меня с Денисом хорошие отношения. Как руководство решит. Не я комплектую команду. Я тоже пришел туда, где большое количество футболистов. Сейчас у нас 26 человек, что улучшило результаты, работу, некоторые детали», — сказал Джикия после матча с «Ростовом».

Ранее стало известно о решении убрать 37-летнего Глушакова из главной команды из-за его слов в адрес главного тренера Франка Артиги, произнесенных за спиной. Также тренироваться с молодежной командой отправлен Алишер Одилов.

В текущем сезоне Глушаков провел 8 матчей за «Химки», не отличившись результативными действиями.

Георгий Джикия
Денис Глушаков
Футбол
ФК Химки

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