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Кубок России

14 марта, 23:13

Джикия рассказал, каково «Спартаку» играть без Соболева и Николсона

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал отсутствие нападающих Александра Соболева и Шамара Николсона в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Уралом» (1:1).

— История с «Зенитом» вам аукнулась? Соболев, Шамар не играют, такие результаты.

— Вы прекрасно знаете, что для нас это потеря. Но мы прошли «Локомотив» без них. Все продолжается, все идет как надо. Сейчас надо подготовиться к выездной игре.

Ответный матч между клубами состоится 5 апреля. Начало — в 19.00 мск.

Александр Соболев
Георгий Джикия
ФК Спартак (Москва)
Шамар Николсон
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