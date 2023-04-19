Джикия резко ответил на слова о том, что «Спартак» деградирует

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал вылет команды из FONBET Кубка России из-за поражения «Акрону» (1:2). Он рассказал, с чем связаны разные результаты красно-белых осенью и весной

— Будем разбираться.

— Кажется изнутри, что «Спартак» деградирует?

— Не надо такими словами говорить. Если вы такие слова будете подбирать, то я не буду больше останавливаться и общаться с вами. Что значит «деградирует»? Обязательно такие слова подбирать? Нельзя слова корректно подбирать, с уважением? При чем здесь «деградирует»? Вы по одной игре судите? Если вы одну игру смотрите, значит вы не разбираетесь в футболе.

— Как вы себя чувствуете?

— Спасибо, уже лучше.

— Что с пенальти?

— Будем разбираться. Будем смотреть. Конечно, это никуда не годится. Понятно, если бы мы забили первый гол — игра бы была совершенно другая. Но факт остается фактом. Мы сегодня проиграли. Нужно принять это поражение.

Футболист также рассказал, кто выбрал Кейта Бальте пенальтистом на этот матч.

— Есть игра, есть тренировочный процесс, есть тренерский штаб, который решает кто будет бить пенальти, кто угловой.

— Это переломный момент матча?

— Один из ключевых моментов.

«Акрон» выходит в финал Пути регионов FONBET Кубка России и сыграет с победителем матча «Краснодар» — «Крылья Советов».