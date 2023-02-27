0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь / результаты
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

27 февраля, 23:09

Джикия: «У «Локо» есть одни из лучших футболистов страны, поэтому на два гола они наиграли»

Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Спартака» Георгий Джикия назвал причину двух пропущенных голов в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России (4:2, 5:2 — общий счет).

— Несмотря на победу, пропустили два гола. «Локомотив» создавал какие-то проблемы или два мяча — индивидуальная заслуга Миранчука?

— Миранчук, Пиняев, Глушенков, Баринов, Дзюба — это игроки сборной, качественные футболисты. Это одни из лучших футболистов страны, поэтому на два гола «Локомотив» наиграл. Миранчук, конечно же, молодец. Я за него рад, мы с ним в отличных отношениях. Но мы забили четыре, победили и пошли дальше. Это самое главное. В первом голе немного не хватило, чтобы помешать Миранчуку пробить.

— «Зенит» говорит, что он — самый популярный клуб России. Можешь с этим поспорить?

— Какое отношение это имеет к сегодняшней игре?

Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
27 февр, 20:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
4:2
Локомотив

Георгий Джикия
Футбол
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
2
Обсудить
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
У «МЮ» — первый трофей за 6 лет. Всего лишь надо было расстаться с Роналду
«Круче этой победы только свадьба с женой». Биатлонисты свели с ума Ижевск
ВС РФ поразили центр радиоэлектронной разведки ВСУ в Киевской области
Politico узнала о нарастающей внутриполитической критике в адрес Зеленского
С установленного у посольства РФ в Берлине танка сорвали украинский флаг
Правительство Казахстана ликвидировало торгпредство в России
Популярное видео
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — ЦСКА: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
«Урал» — ЦСКА: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф по схеме с двойным выбыванием
«Доверил бы третий пенальти Джикии, а не Промесу!» Абаскаль и Галактионов — о победе «Спартака» и судействе
Жуков заявил, что такой «Спартак» может и будет бороться за чемпионство
Пименов считает, что пенальти на Миранчуке был
Спириднов назвал рядовой победу «Спартака» над «Локомотивом» в Кубке России
Павлюченко заявил, что Тикнизян «привез» второй гол
Деменко назвал высоким уровень игры в матче «Спартака» и «Локомотива»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лантратов — о матче со «Спартаком»: «Наверное, второй гол стал переломным моментом»

Полузащитник «Спартака» Денисов: «Наша основная задача была пройти дальше, мы ее выполнили»